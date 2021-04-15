تكليف حمدى صديق قائما بأعمال رئيس مدينة المحلة

الغربية – فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قرارا بتكليف المهندس حمدى صديق نائب رئيس مدينة المحلة الكبرى، لتسيير أعمال منصب رئيس المدينة، خلفا لرئيس المدينة السابق بعد القبض عليه بمعرفة قوة أمنية واقتياده لإحدى جهات التحقيق، بسبب عدد من المخالفات.

جاء ذلك عقب جولة محافظ الغربية داخل مجلس المدينة، حيث قام بتهنئة العاملين بالديوان بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكانت حملة أمنية قد داهمت مكتب رئيس المدينة، أثناء تواجده بالمكتب، وتم اصطحابه وأحد المقاولين القائم بأعمال مشروعات بالمدينة إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى التحفظ على عددٍ من ملفات المقاولات الخاصة بمشروعات المدينة.

وكشفت مصادر، أن الحملة دخلت مكتب رئيس المدينة بشكل مفاجئ، مؤكدة أن هناك حالة من الترقب الشديد داخل مجلس المدينة لمعرفة مصير رئيس المدينة والوقوف على ملابسات القضية.