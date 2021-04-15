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تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

الخميس، 15 أبريل 2021 10:52 ص
تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة مكافحة المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والآيس– 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")  بالجيزة، وضبط (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش–سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالبحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المؤثر- هاتف محمول– مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالغربية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول– مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بأسيوط، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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