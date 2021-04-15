تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والآيس– 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالجيزة، وضبط (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش–سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالبحيرة.
وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المؤثر- هاتف محمول– مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالغربية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول– مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بأسيوط، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة