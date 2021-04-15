تطييب الكعبة المشرفة 10مرات يوميا فى رمضان.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعملية تطيب حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام 10مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِعها مرة واحدة في اليوم والليلة.وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

وينفذ تلك المهام 40 عاملًا لجميع أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، وتخصيص 5عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق20دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غراماً , ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوجرامًا من العود.

ومن جهة ثانية خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 18 مساراً لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين، حيث وُضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف، والبالغ عددها 14 مساراً، بالإضافة إلى أربعة مسارات، مضافة إلى مطاف الدور الأول تستخدم وقت الحاجة لها.

كما خُصصت مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب 2000 مصلٍ، وذلك بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف، ويكفي لما يقارب 500 مصلٍ بجانب سلم باب الفتح، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب 1500 مصلٍ، كما رُكبت مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.