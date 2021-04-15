تحرير 178 محضر غلق لمنشآت طبية مخالفة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصدرت إدارة العلاج الحر فى محافظة المنيا، قرارات تراخيص لـ27 منشأة طبية خاصة، وحررت 178 محضر غلق إداري لمنشآت أخرى مخالفة.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إن إدارة العلاج الحر، مرّت على 310 منشآت طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل، خلال شهر مارس الماضى، أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ178 منشأة طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى إصدار قرارات ترخيص لـ27 منشأة طبية خاصة، وتحرير 98 محضر غلق إدارى لمنشآت أخرى؛ لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في المنيا، اليوم الخميس، عن إعدام 2267 كيلو جرام أغذية مختلفة و 9554 لتر ألبان وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 957 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واستخراج 1600 شهادة صحية للعاملين فى محال بيع وتصنيع الأغذية، وذلك بعد المرور علي 576 منشأة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية خلال شهر.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى"إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، واستهدفت على مدار شهر 576 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 456 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.