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تجديد حبس مذيعة متهمة بقتل زوج شقيقتها فى السيدة زينب

الخميس، 15 أبريل 2021 11:58 ص
تجديد حبس مذيعة متهمة بقتل زوج شقيقتها فى السيدة زينب سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المذيعة "ر. ص" المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب، بسبب إبلاغه عن مكان اختباء زوجها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأهلية المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين" وإرسالها للمعمل الجنائي، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

ومثّلت المتهمة بقتل زوج شقيقتها جريمتها أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وتفاصيل الجريمة وأسباب ودوافع قتل المجنى عليه، وكانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.


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