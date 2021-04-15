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تجديد حبس متهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض 15 يوما بالسويس

الخميس، 15 أبريل 2021 09:35 ص
تجديد حبس متهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض 15 يوما بالسويس حبس - أرشيفية
السويس- سيد نون

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس تجديد حبس متهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووقعت الجريمة بعد نشوب خلافات شخصية فى مشاجرة بينهم بمنطقة الهيشة بحى الجناين.
 

كان قسم شرطة الجناين قد تلقى بلاغا من المواطنين، بمصرع "أ . هـ" 39 سنة على يد صديقة طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهم بمنطقة الهيشة بحى الجناين.

شكل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بقسم  شرطة الجناين بالسويس ، من أجل ضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين وإحالتها إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس تجديد حبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 

 

 


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