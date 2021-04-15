تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 5 كيلو من مخدر الشادو يالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الشادو، وأسلحة نارية، بقرية إمياي دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات بتردد عاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة، تم ضبطهما وهما كلا من "أ. ا" 38 عاما، عاطل، سبق اتهامه بقضيتى سرقة بالإكراه، و"م. ح"، 26عاما، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومقيمين بمنطقة إمياى دائرة المركز، وبحوزتهما 5 كيلو من مخدر الشادو، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و7 طلقات، و150 جرام بودر، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت نيابة مركز شرطة طوخ بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.