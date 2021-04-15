أعلنت السلطات البولندية اليوم /الخميس/ أن ثلاثة من الدبلوماسيين الروس أشخاص غير مرغوب بهم على أراضي الدولة، وأرجعت ذلك إلى انتهاكهم شروط وضعهم الدبلوماسي والقيام بأنشطة ضد بولندا.
وذكرت وزارة الخارجية البولندية - في بيان أورده موقع (بولاند.إن) الإخباري - أن الوزارة استدعت السفير الروسي سيرجي أندرييف وسلمته مذكرة دبلوماسية تنص على أن ثلاثة موظفين في سفارة الاتحاد الروسي في وارسو "أشخاص غير مرغوب فيهم".
وأضاف البيان: "أن بولندا تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية التي نفذها الاتحاد الروسي".. مُشيرًا إلى أن تلك الهجمات امتد تأثيرها إلى الدول الأوروبية، و"أصبحت تهدد المجتمعات والاقتصادات والحكومات في العديد من البلدان".
في المقابل، أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس"، بأن نائب رئيس الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي، قال إن موسكو ستطرد 3 دبلوماسيين بولنديين، في رد على تحرك وارسو.
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