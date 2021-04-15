وذكرت وزارة الخارجية البولندية - في بيان أورده موقع (بولاند.إن) الإخباري - أن الوزارة استدعت السفير الروسي سيرجي أندرييف وسلمته مذكرة دبلوماسية تنص على أن ثلاثة موظفين في سفارة الاتحاد الروسي في وارسو "أشخاص غير مرغوب فيهم".



وأضاف البيان: "أن بولندا تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية التي نفذها الاتحاد الروسي".. مُشيرًا إلى أن تلك الهجمات امتد تأثيرها إلى الدول الأوروبية، و"أصبحت تهدد المجتمعات والاقتصادات والحكومات في العديد من البلدان".