وذكرت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الالكترونى: "استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي نظرًا للقلق العميق لدى بريطانيا فيما يتعلق بالسلوك العدائي لروسيا، الذي يشمل الهجمات الإلكترونية والتدخل في العمليات الديمقراطية وتعزيز الوجود العسكرى على الحدود الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني".



يُذكر أن السلطات البريطانية والأمريكية اعلنتا، في وقت سابق اليوم، أن الاستخبارات الخارجية الروسية هي من يقف وراء الهجمات الإلكترونية لـشركة"سولار ويندو" الأمريكية.