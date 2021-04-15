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اليونان ترفع شرط الحجر الصحى لمدة أسبوع للسياح من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 15 أبريل 2021 12:49 م
اليونان ترفع شرط الحجر الصحى لمدة أسبوع للسياح من الاتحاد الأوروبى السياحة فى اليونان -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تخطط اليونان لرفع شرط الحجر الصحي لمدة أسبوع للسياح من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.
 
وذكرت صحيفة كاثيميرينى، أن خطة الحكومة ما زالت تتطلب موافقة خبراء الأوبئة يوم الجمعة، والشرط الأساسى هو أن يتم تطعيم السائحين بشكل كامل أو أن يكون لديهم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبى الحالى، وسيخضع بعض الوافدين أيضًا لاختبارات عشوائية.
 
وفى البلد نفسه، يتعين على السياح الالتزام بقواعد فيروس كورونا بما في ذلك الكمامات.
 
وكانت أثينا قد خططت فى الأصل للإعلان عن بداية موسم السياحة في 14 مايو ورفع متطلبات الحجر الصحي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الزوار من الاتحاد الأوروبي، وسيتم أيضًا إلغاء مطلب الحجر الصحي للمسافرين من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وصربيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
 
ويتوقع علماء الفيروسات اليونانيون أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد سيستمر في الانخفاض في الأسابيع المقبلة، واليوم الخميس ، أبلغت هيئة الصحة اليونانية عن 3089 إصابة جديدة فى غضون 24 ساعة، أى أقل بنحو 1000 عن اليوم السابق.

اليونان

رفع الحظر الصحى

عودة السياحة

الحجر الصحى

كورونا

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