اليوم.. تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين عن الجرائم الإلكترونية

كتب محمود عبد الراضي

تبدأ الداخلية، اليوم الخميس، تشغيل مقار لتلقى بلاغات المواطنين عن لجرائم وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

وتم وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق تدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين، وفحصها فنياً لسرعة وجوده وتحقيقاً لمستهدفات المنظومة الأمنية فى هذا المجال.

كما تم وضع برنامج تدريبى الضباط الذين سيتولون مسئولية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن على كيفية تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتحرير المحاضر اللازمة لهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة.

وجارى بدء تشغيل تلك المقار اعتباراً من اليوم الخميس، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".