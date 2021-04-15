اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 03:52 م
خالد صلاح
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النيابة تباشر التحقيقات مع سائق القطار ومساعده فى حادث قطار منيا القمح

الخميس، 15 أبريل 2021 03:15 م
النيابة تباشر التحقيقات مع سائق القطار ومساعده فى حادث قطار منيا القمح حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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تجرى النيابة العامة بالشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التحقيقات مع سائق القطار رقم 339 ومساعده و3 من الفنيين فى واقعة خروج عربتين بمدخل مدينة منيا القمح، مما أسفر عن إصابة 15 من الركاب إصابات متوسطة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بخروج عربتين عن القضبان، من قطار ركاب بمدخل مينيا القمح،وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إلى موقع الحادث، دفع مرفق الإسعاف ب32 سيارة تحسبا لوجود عدد كبير من الإصابات، وتوجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى موقع الحادث، وقام بزيارة المصابين فى مستشفى منيا القمح المركزى، للاطمئنان على حالتهم.

 

 


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