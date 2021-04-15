اليوم السابع
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النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حادث خروج قطار عن القضبان بالشرقية

الخميس، 15 أبريل 2021 01:39 ص
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حادث خروج قطار عن القضبان بالشرقية المستشار حماده الصاوي النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت النيابة العامة عن أنها بدأت تباشر التحقيقات في حادث قطار بالقرب من محطة منيا القمح، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم 939 الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح حيث تبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، وقد انتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين، وجار استكمال التحقيقات.


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