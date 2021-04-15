الموت يغيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد.. إنفوجراف

رحل عن عالمنا، الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

وكان الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، قد تعرض منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.



الموت يغيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد.

مكرم محمد أحمد ولد فى عام 1935 فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحصل على ليسانس الآداب قسم ألفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفى عام 2007 خاض المعركة الانتخابية فى منافسة رجائى الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيًّا مصريًّا.