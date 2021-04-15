الملكة إليزابيث ترفع الحرج عن الأمير هارى وتحظر "الزى العسكرى" فى جنازة فيليب

كتبت: نهال أبو السعود

رفعت الملكة إليزابيث، الحرج عن الأمير هارى خلال جنازة دوق أدنبرة، الأمير الراحل فيليب، وذلك بعدما أمرت جميع أفراد العائلة المالكة بعدم ارتداء الزى العسكرى خلال سيرهم وراء نعش الدوق، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وواجه دوق ساسكس الأمير هاري احتمال تعرضه لانتقادات لكونه الرجل الكبير الوحيد في العائلة المالكة الذي يرتدي الزي المدني بعد أن فقد رتبته الفخرية، وقيل أيضًا إنه كان هناك "استياء خطير" من الدخول في خلاف بشأن ماذا سيرتدي الأمير أندرو الذي يحمل رتبة أدميرال بحري.

ويزعم المطلعون المشاركون في التخطيط لجنازة يوم السبت أن الملكة تدخلت شخصيًا لتقترح على جميع كبار أفراد العائلة المالكة ارتداء البدلات وربطات العنق، وقال مصدر عسكري لصحيفة ذا صن: "إنه الحل الأكثر بلاغة للمشكلة".

ووفقا للتقرير تم تجريد الأمير هاري البالغ من العمر 36 عامًا، من ألقابه العسكرية الثلاثة عندما استقال من الخدمة الملكية مع زوجته ميجان، وينص البروتوكول الملكى الحالي أن هاري الذي أجري جولتين في أفغانستان باستطاعته فقط ارتداء بدلة مع الميداليات في المناسبات الملكية.

وفي نفس السياق تم تعيين الامير أندرو البالغ من العمر 61 عامًا نائبًا فخريًا للأدميرال في البحرية الملكية في عام 2015، وكان من المقرر ترقيته إلى رتبة أميرال في عام 2020 للاحتفال بعيد ميلاده الستين، لكنه اختار تأجيلها حتى يستأنف مهامه الرسمية.