المشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل نجار منيا القمح بسبب خلافات بين عائلتين

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بقتل نجار قرية المعالي بمركز منيا القمح، وبراءة 4 آخرين، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث الواقعة رقم 31774 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 14 سبتمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح بوصول "سمير ص ال ق" 50 سنة نجار مقيم قرية المعالى دائرة المركز، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، حدوث خلافات منذ عامين بين عائلة " ق" طرف طرف أول، وعائلات "ج" و"ط" و"ب" طرف ثانى، وحدث بينهم العديد من المشادات والمشاجرات ووقوع إصابات من الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث أكثر من جلسة عرفية بينهما، ويوم الحادث تجددت الخلافات، وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة بين أحد أبناء عائلة "ق" وعائلة "ب" أسفرت عن قيام 6 أشخاص من أبناء عائلتى" ط" و" ب" بالتوجه إلى مكان يجلس فيه "سمير ق" 50 سنة نجار ونجل عمه "محمد ص"، وتم التعدى عليهما بالضرب المبرح بالعصى والشوم، وقتل "سمير" وإلقاء جثته فى مياه البحر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من القبض على 8 من المتهمين فى واقعة القتل، وتم إحالتهم من قبل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.