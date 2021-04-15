المتهم والأفوكاتو.. قصة خزنة أنقذت موظفا بالزيتون من تهمة سرقتها.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة اتهام موظف بسرقة خزنة شركة استيراد وتصدير بمنطقة الزيتون، وكيف أنقذ وزن الخزنة المتهم من التهمة، وإلى تفاصيل الواقعة.

في البداية يقول حسن علام المحامى بالنقض، أن القضية التي سنتحدث عنا هي واقعة اتهام موظف بسرقة خزنة بمحتوياتها بمنطقة الزيتون من داخل شركة استيراد وتصدير، والتحريات أكدت أن الموظف هو المتهم بالسرقة، وبعد الواقعة بـ 15 يوما، تم إحالة المتهم للمحاكمة.

وتابع: كان الحرز يأتى بصحبة المتهم وخلال جلسة المحاكمة طلبت من المحكمة احضار الخزنة أمام منصة المحكمة، وبعد سؤال المحكمة عن سبب احضار الخزنة وإلحاح الدفاع أمرت المحكمة بإحضار الخزنة أمام المنصة.

واستكمل: التحريات قالت أن المتهم هو مرتكب الواقعة فكيف يستقيم أن يقوم المتهم لوحده بحمل الخزنة من الشركة رغم أن 3 أشخاص رفعوها بصعوبة من آخر القاعة وحتى منصة المحكمة

وأضاف: وزن المتهم لا يتعدى الـ 74 كيلو والمتهم لديه إعاقة في القدم، فكيف يقوم متهم بحمل خزنة وزنها يفوق الـ 100 كيلو ورفعها من نافذة الغرفة المتواجدة فيها لوحدة وكان واقع الحال امام المحكمة هو السبب لبراءة المتهم.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.