الكشف على 1161 مواطنا خلال قافلة بقرية أبو جريدة ضمن "حياة كريمة" بدمياط

دمياط فريق المحافظات

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى قرى المحافظة، وذلك من خلال سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تنفيذ قافلة طبية بقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، منوهًا إلى أنه تم على مدار اليومين توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1161 مواطنا، وتحويل عدد 18 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، فضلاً عن إجراء 287 تحليلا معمليا و21 أشعة وإجراء الكشف بالسونار لعدد 23 حالة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".