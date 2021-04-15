الكرملين: صحة بوتين فى أحسن حال بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحسن حال، بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم وجود مضاعفات جانبية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن الرئيس بوتين لديه يوم عمل مزدحم، وصحته على ما يرام، كما كان عليه الحال تماما في الجرعة الأولى، والآن لا توجد أي مضاعفات جانبية.

وأوضح أن تلقي الرئيس الروسي للتطعيم، سيكون له تأثير تعبوي للمواطنين الروس، مشيرًا إلى أن تلقي الرئيس لللقاح أعطى تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في العديد من المدن.

وكان الرئيس الروسي قد تلقى في 23 مارس الماضي، الجرعة الأولى من لقاح روسي مضاد لعدوى فيروس كورونا من مرحلتين، كما أعلن أمس أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.