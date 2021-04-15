اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: صحة بوتين فى أحسن حال بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الخميس، 15 أبريل 2021 02:46 م
الكرملين: صحة بوتين فى أحسن حال بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحسن حال، بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم وجود مضاعفات جانبية.
وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن الرئيس بوتين لديه يوم عمل مزدحم، وصحته على ما يرام، كما كان عليه الحال تماما في الجرعة الأولى، والآن لا توجد أي مضاعفات جانبية.
وأوضح أن تلقي الرئيس الروسي للتطعيم، سيكون له تأثير تعبوي للمواطنين الروس، مشيرًا إلى أن تلقي الرئيس لللقاح أعطى تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في العديد من المدن.
وكان الرئيس الروسي قد تلقى في 23 مارس الماضي، الجرعة الأولى من لقاح روسي مضاد لعدوى فيروس كورونا من مرحلتين، كما أعلن أمس أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.


فلاديمير بوتين

روسيا

الكرملين

دميترى بيسكوف

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة