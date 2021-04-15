"القومى للمرأة" ينعى مكرم محمد أحمد: فقدنا قيمة وقامة صحفية ووطنية كبيرة

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الكاتب الكبير، قائلة: "فقدت مصر قيمة وقامة صحفية ووطنية كبيرة"، حيث أفنى سنوات عمره فى خدمة الصحافة المصرية، وفى مساندة الوطن والدفاع عنه.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد مكرم محمد أحمد؛ داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مكرم محمد أحمد ولد فى 25/06/1935 فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، فى عام 2007 خاض المعركة الانتخابية فى منافسة رجائى الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين.