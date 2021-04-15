الفائزة بجائزة المرأة التشجيعية: تعكس اهتمام الدولة بالمرأة فى كافة المجالات

كتب محمد صبحى

أعربت الدكتورة عبير عبد الوهاب إبراهيم حسنين – أستاذ الوراثة والهندسة الوراثية ورئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية- كلية الطب البيطرى – جامعة قناة السويس، الفائزة بجائزة المرأة التشجيعية، ضمن جوائز الدولة لعام 2020، عن سعادتها بهذه الجائزة خاصة أنها جائزة علمية مخصصة للمرأة مما يدل على الاهتمام الذى توليه الدولة للمرأة فى جميع المجالات حيث إن تطوير البحث العلمى لن يتأتى إلا بتعاوُن الرجل والمرأة معًا، ولابد من مضاعفة الجهود لرفع نسبة مشاركة النساء فى مجال العلوم لتتساوى مع الرجال، والثقة بالنفس وحدها قادرة على كسر السقف الزجاجى الذى يمنع النساء من التقدم فى المجالات العلمية



وأضافت الدكتورة عبير عبد الوهاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المؤكد أن الجائزة سوف تنعكس بالإيجاب على مستقبلى العلمى حيث أنوى استكمال ما بدأته من أبحاث تتعلق بالتشخيص المبكر لسرطانات الرئة باستخدام التعبير الجينى لبعض الجينات القافزة والتى تعد من أول الدراسات التى تربط LINE1 وأعضاء شبكتها التنظيمية الجينية مع الاستجابات السرطانية الأولية للمواد المسرطنة الموجودة فى التبغ فى رئة الجسم الحى، الأمر الذى سوف يساعد بدوره فى فتح أفاق دقيقة لعلاج والتحكم فى الأورام الصدرية الخبيثة.



الجدير بالذكر أن الدكتورة جائزة المرأة التشجيعية 2020 (إحدى الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) وفازت بها الدكتورة عبير عبد الوهاب، فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية عن مجمل نشاطها العلمى خلال السنوات السابقة متضمنا البحوث العلمية ومدى مساهمتها فى خدمة المجتمع – المؤلفات العلمية المشورة فى مجال التخصص- الرسائل العلمية المجازة – المشروعات البحثية- مشاركتها فى تنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية على المستويين المحلى والدولى بالإضافة إلى نشاطها المجتمعى لخدمة المرأة والأسرة والطفل.