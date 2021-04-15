العراق والولايات المتحدة يستعرضان نتائج الحوار الإستراتيجي

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بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقي نزار الخيرالله، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية للإسراع لعقد إجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، نقلًا عن السومرية نيوز، إنه تم الإتفاق على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، وعقد إجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الإتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.



وأشار البيان إلى أنه: "ناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية من أجل الإسراع لعقد إجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي فيما يتعلق بالإنتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني وإعادة إنتشار القوات القتالية خارج العراق".