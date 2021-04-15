السعودية تغلق 11 مسجدًا بعد ثبوت إصابات "كورونا" بين المصلين

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 66 يوماً 590 مسجداً، فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، مشددة على أنه في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين.