السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة حيازة حشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 8505 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد قيام الأجهزة الأمنية نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط "سيد ج م ع" 29 سنة سائق مقيم أرض اللواء القاهرة، لحيازته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدمته النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.