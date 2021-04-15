السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة أسلحة نارية وهيروين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وأسلحة نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 7472 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر، يفيد قيام الأجهزة الأمنية نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط "محمد ع ح" 25 سنة كهربائي، و"السيد م ال م" 22 سنة كهربائي، مقيمين دائرة قسم ثانى العاشر، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار والتربح، وسلاحين ناريين بندقيتين.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.