السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة ترويج الحشيش فى المعادى

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة، ربة منزل، بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، وأضافت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة وسيارتها عثر على 4 أكياس لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أرقام عملاء المتهمة التي تتواصل معهم لبيع المواد المخدرة، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بإحرازها المواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.