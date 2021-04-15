الرئيس الفلسطينى ينعى مكرم محمد أحمد: نتذكر كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية

كتب : أحمد جمعة

أبرق رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، لرئيس رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى كرم جبر، معزياً بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد.

وتقدم أبو مازن – بحسب وكالة وفا الرسمية - باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسه، بالتعازي القلبية والمواساة الأخوية بوفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهل جميل الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشعب الفلسطيني سيتذكر بكل اعتزاز كتابات الراحل مكرم أحمد الداعمة للقضية الفلسطينية، ودفاعه عن قضايا وطنه وأمته.

وشغل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد مناصب عدة منها، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ونقيب الصحفيين المصريين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.