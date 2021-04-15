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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع "إينى" وتدعيم نشاطها وجهودها بمصر

الخميس، 15 أبريل 2021 04:48 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع "إينى" وتدعيم نشاطها وجهودها بمصر الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعمه لمسعى شركة "إيني" فى التوسع بأنشطتها الاستثمارية بمصر فى مجالى التنقيب والإنتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، موجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع "إينى"، وتدعيم نشاطها وجهودها.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة
الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة

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البترول

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