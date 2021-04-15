اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة

الخميس، 15 أبريل 2021 04:46 م
الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها".

الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة
الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للطاقة

كلاوديو ديسكالزي

الرئيس السيسى

السيسى

وزير البترول

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة