الداخلية تُشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية تسيير الزيارات لدور رعاية الأيتام ، مشاركةً فى احتفالات الدولة بيوم اليتيم، حيث قام وفد من قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بزيارة عددٍ من دور رعاية الأطفال الأيتام، وكذا بعض الأطفال الأيتام (من ذوى الإحتياجات الخاصة) وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وقام وفد إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الاسكندرية بزيارة إحدى دور رعاية الأيتام "فتيات" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية على الفتيات.

لاقى ذلك إستحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك فى ضوء إهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار .. وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.