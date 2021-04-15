وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/- إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أجرى لقاء مع سالفان، حيث "أعطى تقديرا مبدئيا للإجراءات غير المقبولة من قبل الطرف الأمريكى، الذى وجه ضربة موجعة جديدة إلى العلاقات مع روسيا رغم إعلانه نية بنائها بطريقة براغماتية.



وذكر البيان أن السفير الأمريكى تم إبلاغه بأنه سيتم فى أقرب وقت اتخاذ سلسلة إجراءات جوابية ردا على العقوبات من قبل الولايات المتحدة.



وشددت الوزارة على أن محاولات الطرف الأمريكى للتحذير من مواصلة التصعيد غير مناسبة على الإطلاق"، موضحة أن أن موسكو على مدار سنوات كثيرة أبدت أقصى درجات من المسؤولية في نهجها من مهمة إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى مقبول، إلا أن واشنطن ومع انتقال السلطة من إدارة إلى أخرى لم تقم إلا بتأزيم الوضع، ولم تستجب لدفعاتنا الإيجابية".