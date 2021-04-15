الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع مصالح الشعبين

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها ضد روسيا، أن هذه العقوبات لا تستجيب لمصالح الشعبين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين لا تعكس اهتمام واشنطن في تطبيع العلاقات.

وحملت مسؤولية ما يحدث بخصوص العلاقات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو أكدت مرارًا أن مثل هذا النهج لا يستجيب لمصالح شعبي القوتين النوويتين الرئيسيتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن مصير العالم.

وأضافت: "أنه في حديثه مع الرئيس الروسي، أعرب جو بايدن عن اهتمامه بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، لكن تصرفات إدارته (بايدن) تظهر عكس ذلك".