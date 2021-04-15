وأكد شودري- في بيان له أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- بأنه من الضروري أن يتزامن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مع التقدم في عملية السلام، مُشددًا على موقف باكستان بأنه ليس هناك الحل العسكري للنزاع في أفغانستان، وأن التسوية السياسية التفاوضية عبر عملية السلام بقيادة أفغان تعد سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.



وأشار إلى أن اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان أفغان وضع أساسًا لاتفاق السلام الشامل بين الأفغان بما فيه وقف إطلاق النار لإنتهاء العنف الجاري في البلاد التي مزقتها الحروب.



وجدد التزام باكستان الثابت بأن تكون أفغانستان مستقرة وآمنة ومزدهرة، مُشددًا على ضرورة عمل مشترك و ذو مغزى من قبل المجتمع الدولي لإعادة البناء والتأهيل والتنمية الاقتصادية في أفغانستان ما بعد الصراع.