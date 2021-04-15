التنمية المحلية تنظيم 3 دورات تدريبية الأسبوع المقبل لرفع مهارات العاملين

كتب على عبد الرحمن

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هى تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج ويستفيد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة لافتاُ الى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم ، وقال إن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها.

فى سياق متصل احتفل مركز التنمية المحلية اليو، الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالى وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإدارى واستفاد منهما 54 متدربا من جميع المحافظات.