التحقيقات تكشف تفاصيل تصوير تاجر فى أوضاع مخلة لابتزازه ماديا ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 5 أشخاص فى خطف تاجر، وتصويره فى أوضاع مخلة مع فتاة؛ لابتزازه، حيث تبين أن خلافات مالية نشبت بين أحد المتهمين والمجني عليه، دفعته للتفكير فى خطف التاجر لتسوية تلك الخلافات، فاستعان بالمتهمين الأربعة الآخرين لتنفيذ خطته.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة استدرجت التاجر المجني عليه بحجة ممارسة الرذيلة معه، داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وفور وصوله إلى المنزل وخلع ملابسه، فوجئ بباقى المتهمين يقومون بتصويره والاعتداء عليه بالضرب.

وأضاف التحقيقات، أن المتهمين أجبروا المتهم على توقيع إيصالات أمانة بالمبالغ المالية التى عليها الخلافات، لمساومتها بها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم فتاة ببولاق الدكرور، لاتهامهم باستخراج تاجر وتصويره في أوضاع مخلة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لابتزازه بها في بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر اتهم فيه فتاة باستدراجه إلى مسكنها بمساعدة 4 أشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.