البرلمان الروسي: العقوبات الأمريكية لا ولن تؤثر على الاقتصاد الروسي

أ ش أ

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن لن تؤثر ولا يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الروسي. وأكد سلوتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس.

وقال سلوتسكي: "نحن دولة مكتفية ذاتيا، فعلى الرغم من المشاكل المرتبطة بوباء كورونا، إلا أن اقتصادنا الوطني، ينمو ويزداد قوة".