اليوم السابع
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"الاستخبارات العراقية": ضبط ورشة تفخيخ لـ "داعش"في نينوي وتفكيكها

الخميس، 15 أبريل 2021 04:00 ص
"الاستخبارات العراقية": ضبط ورشة تفخيخ لـ "داعش"في نينوي وتفكيكها القوات العراقية
(أ ش أ)

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 كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط ورشة "تفخيخ" تابعة لتنظيم داعش في تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية ، أنه :"على ضوء معلومات استخبارية دقيقة أشارت بوجود أحد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة الى قضاء تلعفر يستخدم كورشة للتفخيخ".

وأضاف البيان أنه "على إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تحركت عناصر الاستخبارات العسكرية نحو الهدف ومداهمة المكان"، مشيرة إلى "ضبط طن ونصف من مادة الكبريتيك، وقذائف هاون مختلفة داخل المكان".

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قذائف مدفع 155 ملم، 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة الى رمانة قاذفة وركيزة هاون، موضحا أن عناصر الاستخبارات العسكرية قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.

 

 

 

 

 


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