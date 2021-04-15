الاتحاد الأوروبى واليابان يعقدان مشاورات حول الأمن والدفاع

كتبت: هناء أبو العز

عقد الاتحاد الأوروبي واليابان مشاورات حول الأمن والدفاع عبر الفيديو كونفرنس، وناقشوا على وجه الخصوص التعاون العملياتي للأمن البحري، بعد التدريبات البحرية المشتركة في خليج عدن في أكتوبر 2020 وفي بحر العرب في فبراير 2021، بالإضافة إلى زيارة ميناء مشترك لجيبوتي في أكتوبر 2020، عازمون على متابعة تعاونهم لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري من خلال مبادرات التدريب والأنشطة التشغيلية في البحر، ويهدفون إلى توسيع تعاونهم ليشمل شركاء آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وناقش الاتحاد الأوروبي واليابان بناء القدرات لصالح الشركاء في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، وحددا أوجه التآزر والسبل للتعاون المستقبلي في هذا المجال، كما ناقشوا تنفيذ الأنشطة في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي "تعزيز التعاون الأمني في آسيا ومعها" ، والذي يسهل تبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الأزمات، كما تناولوا تداعيات الأمراض المعدية على الأمن والدفاع.

وترأس الاجتماع أليسون ويستون، رئيسة قسم الشراكات والاتفاقيات في دائرة العمل الخارجي الأوروبي ، و شوجو يوشيتاكي ، مدير قسم السياسة الأوروبية في وزارة الخارجية اليابانية ، و كوجي يوشينو ، مدير قسم السياسة الدولية بوزارة الدفاع.