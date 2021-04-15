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الأردن تقرر إعفاء 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين

الخميس، 15 أبريل 2021 09:51 ص
الأردن تقرر إعفاء 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين الاردن
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد. 
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان، يشير إلى صدور قرار من مجلس الوزراء الأردنى بإعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل  للعمالة الوافدين  الراغبين بالبقاء على أراضي المملكة الأردنية .
 
وأشار الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرر إعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى أول يوليو المقبل شريطة دفع رسوم إصدار تصريح العمل.
 
 وقال : إن القرار جاء تتويجا لما تم مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان  مؤخرا .
 

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