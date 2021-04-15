إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية بسبب كلب

الدقهلية فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وجروح متفرقة فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الحاكمية التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة وتضرر أسرة من قيام الأخرى بتربية كلب أمام منزلهم.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية الحاكمية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة، هم طرف أول أسرة مكونة من 3 أشخاص "أ ر. ال"، 41 سنة موظف بالنيابة الإدارية بميت غمر، مصابا بجرح قطعى متهتك بفروة الرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج، وزوجته ع .أ.م. 44 سنة ربة منزل مصابة بكدمة بفروة الرأس، ونجلهما ب 21 سنة طالب، مصابة بكدمات بفروة الرأس، والطرف الثانى مكون من ش ع. ع 72 سنة، بالمعاش، شقيقه ف ع. ع ، 67 سنة ، بالمعاش مصابا بجرح قطعى بالرأس وكدمات بالوجه، ونجل الثانى أ. 22 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بذات القرية، وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلا منهم على الآخر بالضرب بالأيدى وآلة حادة سكين بحوزة السادس مما تسبب فى إحداث الإصابات، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وتضرر الطرف الأول من قيام الطرف الثانى بتربية ( كلب) أمام منزلهم.

وتمكنت مباحث مركز ميت غمر من ضبط طرفى المشاجرة، والأداة المستخدمة بحوزة السادس، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزى، حيث تلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7134 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.