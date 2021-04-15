اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بأتوبيس على "صحراوى أسوان".. صور

الخميس، 15 أبريل 2021 01:48 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بأتوبيس على "صحراوى أسوان".. صور جانب من الحادث
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" حادث تصادم، اليوم الخميس، بين سيارة ملاكى وأتوبيس بالقرب من الكيلو 120 شمال محافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بعد الكيلو 120 بطريق القاهرة أسوان الصحراوى، ووجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 3 أشخاص نتيجة التصادم، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث 

 

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث 

 

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث

 

جانب من الحادث (4)
جانب من الحادث 

 


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