إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج البحر الأحمر

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إصابة 13 شخصا من مستقليه وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بأنه أثناء سير سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر انقلبت السيارة على جانب الطريق ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة حماية المرور وقوات تأمين الطرق لرفع آثار الحادث.

وتبين من التحريات التى قادها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج وقادها الرائد ابراهيم صقر رئيس وحدة مباحث أخميم بانقلاب سيارة ميكروباص عند كافيتريا عباد الرحمن على الطريق الصحراوى دائرة المركز، مما نتج عنه إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، ما بين كسور وجروح وسجحات وكدمات، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير بعد توقفه جزئيا وجارى تحرير محضر بالواقعة.