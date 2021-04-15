إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة أجرة غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 12 عاملا، من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بترعة في طريق نجع القطعان- ببرج العرب الجديد غرب الإسكندرية.

تلقى مديرية أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمره، إخطارا من قسم شرطة برج العرب، بورد بلاغ يفيد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على جانب طريق نجع القطعان- برج العرب الجديد، وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، أن انقلاب ميكروباص بالترعة المشار إليها بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من مستقلي الميكروباص جميعهم من مركز دمنهور محافظة البحيرة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.