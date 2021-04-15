إصابة رضيعة برش خرطوش أثناء عبث والدها بسلاح نارى بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أصيبت طفلة رضيعة فى قرية طماى الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، برش خرطوش فى الكتف وذلك أثناء قيام والدها بالعبث فى سلاح نارى فرد خرطوش لتخرج منه طلقة بالخطأ وتصيب ابنته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول طفلة تبلغ من العمر سنتين ، ومقيمة طرف أسرتها بقرية طماى الزهايرة دائرة المركز مصابة برش خرطوش بالكتف الأيمن، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى لاستكمال العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث السنبلاوين إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أثناء قيام والد الطفلة المدعو أ ر 36 سنة، صياد، ومقيم بذات القرية بالعبث بسلاح نارى فرد خرطوش خرجت طلقة منه بطريق الخطأ أحدثت إصابته ابنته.تمكنت مباحث مركز السنبلاوين من ضبط الأب وبمواجهته اعترف فى محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة، وذلك أثناء عبثه فى سلاح ناري، فخرجت طلقة منه بالخطأ وأصابت إبنته، وعلى الفور حملها وتوجه بها إلى مستشفى السنبلاوين العام لعلاجها، وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7927 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.