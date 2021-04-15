اليوم السابع
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إسبانيا تستقبل أكثر من 811 ألف مهاجر مغربي حتى نهاية ديسمبر الماضي

الخميس، 15 أبريل 2021 09:00 ص
إسبانيا تستقبل أكثر من 811 ألف مهاجر مغربي حتى نهاية ديسمبر الماضي هجرة غير شرعية
وكالات

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أعلنت وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن عدد الأجانب في البلاد بلغ أكثر من 5 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 811 ألفا و530 مغربيا حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذا يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، وأن النساء يمثلن 44% من أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بطريقة شرعية في إسبانيا"، مضيفة أن "متوسط عمر المهاجرين المغاربة في إسبانيا لا يتجاوز 33 عاما".

وأوضحت أن "الملامح الاجتماعية والديموغرافية للمقيمين الأجانب في إسبانيا هي متنوعة للغاية، مشيرة إلى أن متوسط عمر السكان الأجانب المقيمين في البلاد يبلغ حوالي 40 عاما، كما أن عدد الرجال يتجاوز عدد النساء".

ولفتت إلى أن "هناك مجموعات أكبر سنا بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في إسبانيا، مثل البريطانيين (متوسط العمر 54 عاما)، وبدرجة أقل الألمان (49 عاما)، وغيرهم الأصغر مثل الباكستانيين والمغاربة (33 عاما)".

وأشار تقرير أعده المرصد الدائم للهجرة إلى أن "هذا الوضع هو نتيجة لتأثير كورونا وفرض قيود التنقل الدولي، وبذلك يكون عدد المقيمين الأجانب قد سجل أقل زيادة على أساس سنوي منذ عام 2016".

 

 

 


المغرب

هجرة

أسبانيا

مهاجرون غير شرعيون

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