"أوقاف كفر الشيخ" ترصد التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية فى صلاة التراويح

كفر الشيخ - فريق المحافظات

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أى مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد فى اليوم الرابع على التوالي، مساء اليوم الخميس، مؤكداً أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أدوا رابع صلاة تراويح فى المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الخاصة، والتى تتضمن، السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف والتى شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، وأداء السيدات صلاة التراويح بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات مع مراعاة وجود واعظة، مشرفة من وزارة الأوقاف للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة فى هذا الشأن، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة، وعدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد وملحقاتها، ومنع التجمعات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات مجلس الوزراء، علاوة على حظر مخالفة قرار وزير التنمية المحلية الواردة بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا حظر مخالفة قرار وزير السياحة والآثار بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فيما يتعلق بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات فى أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعي، ومنع إقامة الاحتفالات بدور المناسبات أو سرادقات العزاء، موضحاً بأن الأجهزة المعنية تواصل أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة والمؤسسات المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من أى إصابات أو أضرار أخرى.



تباعد بين المصلين



جانب من الالتزام بالمساجد



جانب من التزام المصلين بالمحافظة



جانب من التزام المصلين بكفر الشيخ



جانب من صلاة التروايح