أورنچ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) تفتتحان أحدث مركز للتدريب الرقمي في مصر

في تحالف استراتيجي..

تقرير خاص:

أطلق الدكتور سيريل نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي بشركة أورنچ مصر فعاليات التحالف الاستراتيجي بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وشركة أورنچ في مجال التدريب والتعليم الرقمي من خلال إنشاء مركز اورنچ الرقمي في مصر كأحدث مركز للتدريب الرقمي في مصر.

ويخدم المركز الاحتياجات التكنولوجية المتلاحقة للشباب المصري ولمجتمع الشركات الناشئة ويعتبر ضمن مجهودات برنامج دعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).

وقد أعرب الدكتور نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر عن أن "المساهمة في الوصول الي اهداف مبادرة مصر الرقمية هي على أولويات التعاون طويل الأمد بين ألمانيا ومصر، ونحن فخورون بأن التحالف بين جي اي زد وشركة اورنچ يساعد في بناء مستقبل العديد من الشباب المصري الطموح من خلال تمكينهم بالمهارات الرقمية اللازمة التي من شأنها أن تمكنهم من العثور على وظائف ودعم شركاتهم الناشئة .

وفي ذات السياق، علق المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر على هذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا ان نكون أول شركة محمول في مصر لديها مركز للتعليم والتدريب الرقمي في مصر الذي سيعد اضافة قوية لمسيرة اورنچ التي بداتها منذ سنوات في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة".

وتابع: اليوم نضع حجر الاساس لواحدة من أهم المشاريع في تاريخ اورنچ في مجال المسئولية المجتمعية بالتعاون مع "جي اي زد " حيث يعتبر هذا التعاون نواة جديدة لدعم مشاريع وأفكار الشباب المبدع ويمثل نقطة انطلاق وبداية عصر جديد في التعامل مع من يمتلكون الشغف تجاه أفكارهم وأعمالهم.

وسيعمل (مركز اورنچ الرقمي) المتوقع افتتاحه رسمياً في النصف الثاني من العام الجاري علي تقديم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصري بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وكذلك لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال المرتكزة علي التكنولوجيا بشكل عام.

يشار إلى أن (مركز اورنچ الرقمي) يجمع في ذات المكان قسم خاص بدعم البرمجيات، ومختبر للتصنيع الرقمي، ومٌسرع أعمال للشركات الناشئة، وبالتالي يقدم المركز مجموعة شاملة لكافة الخدمات التي تدعم احتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية من خلال دعم الشركات الناشئة حتي تصل إلي فرص الاستثمار.

كما يمثل هذا التحالف نموذجًا مبتكرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يدعم الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء مصر الرقمية - تحت مظلة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 في مصر بالإضافة إلي رؤية مصر 2030.