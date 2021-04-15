أبو الغيط يدين الاعتداء على مطار أربيل الدولى فى كردستان العراق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، مساء أمس، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في ربوع العراق.
وأكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أن استقرار إقليم كردستان هو جزء من استقرار العراق.. داعيا للتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وسيادة العراق.
وأضاف المصدر أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية في سبيل التصدي للإرهاب وفرض القانون، حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره.
أبو الغيط يدين الاعتداء على مطار أربيل الدولى فى كردستان العراقالخميس، 15 أبريل 2021 01:55 م
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، مساء أمس، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في ربوع العراق.
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