أبرز ما حدث فى 3 رمضان.. خروج الرسول من المدينة إلى مكان موقعة بدر

فى مثل هذا اليوم الثالث من شهر رمضان لعام 2 هجرية الموافق عام 624، ميلادية خرج رسول الله (ص) من المدينة المنّورة قاصداً موقع بدر حيث دارت المعركة الكبرى التى انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وصحبه على المشركين من قريش فى السابع عشر من شهر رمضان المُبارك.

حادثة التحكيم:

فى الثالث من شهر رمضان عام 37هـ الموافق 11 فبراير 658م عُقِدَ التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما، والذى حدث بعد موقعة الجمل وبين جند على من ناحية، وبين بنى أمية وطلحة والزبير من ناحية أخرى فى شهر شعبان عام 36هـ، وبعد موقعة صفين فى محرم عام 37هـ بين جند على ومعاوية، وقد اقترن بالتحكيم ظهور الخوارج، وضم معاوية مصر الى حكمه، رضى الله عن الصحابة أجمعين.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 65 هجرية لعام 685،ميلادية قٌتل مروان بن الحكم، كان قد حاصر مصر فخرج أهلها لقتاله، وضرب مروان عنق ثمانين رجلاً تخلفوا عن مبايعته، ثم استولى على مصر وأقام بها شهراً، ثم ولّى عليها ولده عبد العزيز، وترك عنده أخاه بشر بن مروان وموسى بن نصير وزيراُ له.

فى مثل هذا اليوم لعام 350 هجرية تولّى الخلافة الأموية فى الأندلس فترة الحكم الثانى المستنصر بالله بعد وفاة والده الخليفة الناصر، سار المستنصر على سياسة والده العدائية نحو الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقيا، وكان عهده عهد حروب ومؤامرات متبادلة بينه وبين الفاطميين.

فى اليوم الثالث من شهر رمضان عام 418هـ، دخل أبو طاهر جلال الدولة بغداد، بعد أن خرج الخليفة القادر للقائه، واستقر جلال الدولة فى بغداد، بعد الاستيلاء عليها وإقامة الخطبة لنفسه.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك عام 586 هجرية عام 1190 للميلاد، اشتّد حصار الصليبيين حول مدينة عكا، وحاولوا اقتحامها، لكنهم فشلوا، وكانوا قد بدأوا حصارهم لها فى شهر رجب عام585 هجرية الموافق لشهر سبتمبر عام 1189.