اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

1985 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان و1544 بالكويت

الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:00 ص
1985 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان و1544 بالكويت لبنان فى زمن كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1985 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 499 ألفا و839 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
 
وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6738 حالة، في حين يتواجد 844 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 231 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
 
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21713 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
 
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند، تسجیل 1544 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 250 ألفا و273 حالة، فيما سجلت سبع حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1419.
 
وصرح السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجيل 1201 حالة شفاء من الإصابة بكورونا، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافین في البلاد إلى 233 ألفا و757 حالة، بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر93%.
 
وبین أن عدد من یتلقى الرعاية الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 235 حالة؛ لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15 ألفا و97 حالة.

 


لبنان

بيروت

كورونا

فيروس كورونا

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء لبنان: تشكيل الحكومة عالق بسبب تعقيدات لا تقيم وزنا لمصالح الشعب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:04 م

رئاسة لبنان: مقترح تعديل الحدود البحرية يتطلب اجتماعا لمجلس الوزراء للموافقة عليه

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:27 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..رئيس لبنان: تشكيل حكومة برئاسة الحريرى يناقض فكرة الاختصاص..موسكو تحذر واشنطن وتطالبها بالابتعاد عن القرم.. اليابان تقرر صرف مياه "فوكوشيما" النووية بالبحر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:00 م

لبنان يعلن توقيع تعديل بتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل .. وزير الأشغال والنقل: إحالة المشروع لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.. وتل أبيب تحذر بيروت من ترسيم حدوده المائية "أحاديا"

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة